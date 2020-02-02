كشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة بسوهاج

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة بمنطقة الجوازات دائرة قسم شرطة أول سوهاج، وتبين أن وراء الواقعة طالبة من محافظة المنيا، وتقيم بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.وكان اللواء دكتور حسن محمود العمدة مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغ بالعثور على جثة طفل حديث الولادة بمنطقة الجوازات دائرة القسم.انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لا يوجد بها أي إصابات ظاهرية، وأسفرت جهود ضباط إدارة البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة "مرمر"، 25 سنة، طالبة من محافظة المنيا، وتقيم بدائرة مركز شرطة أخميم.اعترفت أنها وضعت الطفل بمستشفى سوهاج الجامعي، وأوضحت أنها حملت سفاحًا من أحد الأشخاص، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.