الأنبا أنطونيوس يترأس صلوات تجنيز القس لوقا غبور

يترأس الأنبا أنطونيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس والشرق الأدنى، مساء اليوم، صلوات تجنيز الكاهن الشاب القس لوقا غبور، كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالكويت.تقام الصلوات بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية، بحضور عدد من كهنة الكنيسة بالكويت.كان الأب الراحل لوقا غبور قد توفى، أمس، بعد خدمة كهنوتية قصيرة، وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برسالة تعزية ونعي لأسرة الكاهن الراحل والكنيسة التي يخدم بها، مصليًا إلى الله أن يمنحهم العزاء والصبر في رحيله.