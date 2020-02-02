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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد طعيمة: الخيانة سبب إصابة جورج سيدهم بالشلل

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:38 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
ياسمين عباس
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قال الكاتب محمد إبراهيم طعيمة، مؤلف كتاب "ريحة الحبايب" إن هدفه الأول من تقديم كتاب "ريحة الحبايب" هو التأكيد على أن الفنانين بشر عاديون من لحم ودم، يفرحون ويحزنون ويتألمون، يتعرضون للخيانة والفقر والوحدة، وليس كما يظن البعض أنهم كائنات بلاستيك وحياتهم ليس فيها سوى الضحك والفرح والسعادة والتصوير طوال الوقت.

وأكد محمد إبراهيم طعيمة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن الصورة خادعة وغير حقيقية بالمرة، مشيرًا إلى أن الفنان جورج سيدهم واحد من الفنانين الذي أحبهم الناس وأضحك الكثيرين، ويطلق عليه في الوسط الفني "قديس الفن"، لكنه يعاني من المرض منذ 22 عاما.

وأوضح مؤلف كتاب "ريحة الحبايب" أن جورج كان يذهب للتصوير فقط دون أن يخوض في أي تفاصيل لها علاقة بالعقد أو المقابل المادي، وكان أخوه أمير سيدهم، هو مدير أعماله والقائم على هذه العقود، ولكن بعد زواجه خانه أخوه طمعًا في أمواله بدافع الغيرة والحقد، وتسببت تلك الصدمة في إصابته بشلل وأصبح قعيدًا لا يفارق الفراش.

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