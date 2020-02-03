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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

11 عادة خاطئة يوميًا تتسبب فى الوزن الزائد للجسم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:52 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
سلمى بدر
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يكتسب العديد من الأشخاص وزنًا زائدًا إضافيًا خلال فترات معينة من السنة، خاصة في فترة الأعياد، ويعتبر هذا أمر طبيعي، لكن هناك بعض الأشخاص يكتسبون وزنًا زائدًا رغم اتباعهم للحميات الغذائية وممارستهم الرياضة.

وتحدث الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، عن بعض الأسباب التي قد يفاجئ البعض بأنها تؤدي إلى زيادة الوزن، ويرتبط بعضها مباشرة ببعض الأمور التي تتبع في محاولة لإنقاص الوزن.

- نظافة الفم:
تعتبر صحة الأسنان هي الأكثر تأثيرًا على صحة الإنسان؛ فهناك صلة مباشرة بين مشاكل اللثة وزيادة الوزن، فقد يؤدي الالتهاب إلى تخزين الدهون بالجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

- قلة الطعام:
من المؤكد أن تناول الطعام بكثرة يؤدي إلى زيادة الوزن، لكن عدم تناول ما يكفي الجسم من الطعام يؤدي أيضًا لزيادة الوزن، حيث عدم حصول الجسم على ما يكفيه من الطعام سيجعله يتمسك بالدهون في محاولة لحماية نفسه.

- تناول الطعام من الطبق الرئيسي:
إن الأفراد الذين يأكلون من الطبق الرئيسي مباشرة يتناولون كميات كبيرة من الطعام دون الشعور بذلك؛ لذلك ينصح بغرف الطعام وتناوله من الطبق الخاص.

- الوجبات الكبيرة بعد التمرين:
يميل بعض الأفراد إلى تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات بعد ممارستهم للرياضة، وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن.

- قصور الغدة الدرقية:
تلعب الغدة الدرقية دور كبير في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي، وإذا كان الشخص يعاني من قصور في الغدة الدرقية؛ فهذا يؤدي إلى نقص إفراز الهرمون مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل العذائي وبالتالي زيادة الوزن.

- الاكتئاب:
عندما يكون الأفراد مصابون بالاكتئاب فإنهم يميلون إلى الكسل وعدم ممارسة الرياضة، وتناول المزيد من الطعام، فالاكتئاب مرتبط بزيادة الوزن.

- التوتر:
يعتبر التوتر واحد من الأسباب الأكثر شيوعًا، حيث يقوم الجسم بإفراز هرمون الإجهاد "كورتيزول" وهو المسئول عن زيادة الشهية.

- الأدوية:
زيادة الوزن من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، حيث إن بعضها يساهم في زيادة الشهية وتقليل عملية الأيض وغيرها من التأثيرات المسببة لزيادة الوزن مثل الكورتيزون.

- الأرق:
بقاء الأشخاص مستيقظين لوقت متأخر من الليل يجعل هرمون "الجريلين" في أعلى مستوى وهو الهرمون الذي يجعلهم يشعرون بالجوع، فمن الطبيعي أن يتناولوا الطعام ولا يشعروا بالشبع.

- العشاء هو الوجبة الأساسية:
جعل وجبة العشاء هي الوجبة الأساسية والأكبر في اليوم عادة سيئة؛ لأن الجسم ليس لديه الفرصة لحرق سعراتها فيؤدي ذلك إلى زيادة في الوزن.

- اتباع الحميات الغذائية:
يتبع العديد من الأشخاص بعض الحميات الغذائية التي لها تأثير معاكس في بعض الأحيان، حيث تقوم هذه الأنظمة على جعل الاشخاص يشعرون أنهم محرومون من الطعام، وفي اليوم الذي يسمح لهم بتناول الطعام يأكلون بشكل كبير مما يؤدي إلى اكتساب وزن زائد.

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