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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب تستقبل 167 من رعاياها بعد إجلائهم من الصين

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:34 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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وصلت اليوم الأحد، المغرب طائرة تقل رعايا مغاربة تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، على أن يتم وضعهم تحت مراقبة طبية لمدة عشرين يوما.

ونقلت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المغربية التي حطت في مطار بنسليمان (نحو 58 كيلومتر جنوب الرباط) 167 شخصا بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وقد استقبلهم طاقم من أطباء مدنيين وعسكريين سيرافقهم إلى مستشفى في مدينة مكناس (وسط) والمستشفى العسكري بالرباط، بحسب بيان لوزارة الصحة المغربية.

وكان المغرب الذي لم تسجل فيه أي إصابة بالفيروس، أعلن الاثنين أنه سيجلي رعاياه من مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر، والذي أودى بأكثر من 300 شخص في الصين.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن المعنيين "سيتم وضعهم تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يوما من طرف فرق طبية وتمريضية مكونة ومدربة لهذا الغرض".

وجدد البيان التأكيد على عدم تسجيل أي إصابة حتى الآن بهذا الفيروس في المغرب.

وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية أعلنت الخميس تعليق رحلاتها بين الدار البيضاء وبكين من نهاية يناير وحتى 29 فبراير على خلفية فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الصين الأحد إغلاق مدينة رئيسية أخرى بعيدة عن مركز انتشار الفيروس.

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