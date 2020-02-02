الأنبا باخوميوس يترأس صلاة الجناز لمكرسة بإيبارشية البحيرة

رحلت صباح اليوم، تاسوني أغابي المكرسة بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، عن عمر ناهز ٦٧عاما.وصلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، صلاة الجناز لروحها اليوم في كنيسة الشهيد مار جرجس بكفر الدوار، بحضور ومشاركة الآباء كهنة الإيبارشية ومكرساتها.ولدت تاسوني أغابي في ديسمبر ١٩٥٣، وتكرست في ١٩٩٧، وقضت في الخدمة ما يزيد على ٢٢ سنة إلى أن تنيحت صباح اليوم.وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية ولمجمع كهنة الإيبارشية ومكرساتها في رحيل تاسوني أغابي المكرسة بالإيبارشية.