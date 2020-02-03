«تموين الجيزة»: التخفيضات فى الأوكازيون الشتوى تتراوح من 25 إلى 50%

أعلن المحاسب هشام كامل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن مديرية التموين بالجيزة، منحت تراخيص لـ430 محلًا تجاريًا من القطاع الخاص والعام للمشاركة في الأوكازيون الشتوي بتخفيضات تتراوح ما بين ٢٥٪ إلى ٥٠٪ حسب رغبة كل محل في وضع أسعار التخفيضات على المنتجات والسلع ويحدد عدد السلع التي يشارك فيها في الأوكازيون.وأضاف «كامل»، في تصريح لـ«الدستور»، أن الأوكازيون الشتوي هو فرصة للتاجر لإعادة تدوير رأس المال وزيادة المبيعات وإنعاش الأسواق، بعد فترة ركود خلال الفترة الماضية، وفرصة للمواطن للحصول عللا السلع بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن التاجر ملتزم بعمل فاتورة شراء للمستهلكين يحدد فيها التاريخ والسعر كمستند لدى المواطن لاستبدال أو استرجاع السلعة في حال وجود عيوب أو غير ذلك.