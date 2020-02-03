رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

صور نادرة تجمع ميجان ماركل وكيت ميدلتون

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:50 ص
ميجان ماركل وكيت
ميجان ماركل وكيت ميدلتون
شيماء دهب
طباعة
يرى الكثير من النقاد أن العلاقة بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون تُبنى على عدم تقرب كل منهما للأخرى، ولكنهما ظلتا توجهان الرسائل الطيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل مناسبة تجمعهما سويًا.

ووفقًا لموقع Insider كان لكل منهما صور خاصة مع الزوج والأولاد ولكن الصور التي تجمعهما قليلة، إلا أن وسائل الإعلام تحرص على تسليط الأضواء عليها، وذلك خلال حضورهما حدث رياضي أو مشاركتهم اللعب والمرح مع الأولاد.


صور لنفي الخلاف

وكان للصور التي تجمع الأزواج هارى وميجان ومن ناحية أخرى كيت وويليام يُلقى عليها الضوء من جانب الصحافة والإعلام، وذلك لنفى وجود أي خلافات بينهم بالتزامن مع نشر الشائعات التي تخص هذا الأمر.

وفي صورة جمعت بين ميجان وكيت وصفها الموقع «بأن كيت تبذل كل طاقتها الجسدية لكي تبدو مُهتمه بما تقوله ميجان ماركل» وهذا يوضح مدى رضا كيت بوجود ميجان ماركل ضمن العائلة المالكة.


وفي صورة أخرى مليئة بالدفء والابتسامة الخاصة من جانب ميجان وكيت ووصفها الصحافة بأنها صورة تبعث الأمل.

وقامت ميجان وكيت برحلة خاصة العام الماضي حيث وصلت العائلة بالأولاد لقضاء وقت سويًا وأخذوا يلعبون «البولو».


وكشف الموقع أن مصادر بالعائلة المالكة أوضحت السبب الرئيسي لقرار الأمير هارى وميجان ماركل في تخليهما عن المسؤوليات والأعباء الملكية وهو تعرضها للعنصرية، وانتقادات.

موضوعات متعلقة

العائلة الملكية البريطانية لا تستخدم الهواتف المحمولة

هل ستتخلى ميجان عن دعوة كيت بحفل عيد ميلادها ؟

هل كيت ميدلتون أكثر شعبية من ميجان ماركل؟

مصير هارى وميجان بعد التخلى عن المسئوليات الملكية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

حريق في الهيئة العامة لمشروعات الصرف بالرى

منذ حوالي 10 ساعة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة وفاة منال سلامة

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس تصوير مسلسل «البرنس» لمحمد رمضان

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

استكمال محاكمة أيمن بهجت قمر في «التهرب الضريبي».. اليوم

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

11 عادة خاطئة يوميًا تتسبب فى الوزن الزائد للجسم

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

منوعات

ثوران بركان فى جزيرة بجنوبى اليابان

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

16 خطوة لحماية بياناتك على هاتفك المحمول عند سرقته

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«سمك» و «أصيل» يعتذران عن فنون القاهرة

أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية