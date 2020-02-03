صور نادرة تجمع ميجان ماركل وكيت ميدلتون

ووفقًا لموقع Insider كان لكل منهما صور خاصة مع الزوج والأولاد ولكن الصور التي تجمعهما قليلة، إلا أن وسائل الإعلام تحرص على تسليط الأضواء عليها، وذلك خلال حضورهما حدث رياضي أو مشاركتهم اللعب والمرح مع الأولاد.





صور لنفي الخلاف

وفي صورة جمعت بين ميجان وكيت وصفها الموقع «بأن كيت تبذل كل طاقتها الجسدية لكي تبدو مُهتمه بما تقوله ميجان ماركل» وهذا يوضح مدى رضا كيت بوجود ميجان ماركل ضمن العائلة المالكة.





وقامت ميجان وكيت برحلة خاصة العام الماضي حيث وصلت العائلة بالأولاد لقضاء وقت سويًا وأخذوا يلعبون «البولو».





وكشف الموقع أن مصادر بالعائلة المالكة أوضحت السبب الرئيسي لقرار الأمير هارى وميجان ماركل في تخليهما عن المسؤوليات والأعباء الملكية وهو تعرضها للعنصرية، وانتقادات.







يرى الكثير من النقاد أن العلاقة بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون تُبنى على عدم تقرب كل منهما للأخرى، ولكنهما ظلتا توجهان الرسائل الطيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل مناسبة تجمعهما سويًا.وكان للصور التي تجمع الأزواج هارى وميجان ومن ناحية أخرى كيت وويليام يُلقى عليها الضوء من جانب الصحافة والإعلام، وذلك لنفى وجود أي خلافات بينهم بالتزامن مع نشر الشائعات التي تخص هذا الأمر.وفي صورة أخرى مليئة بالدفء والابتسامة الخاصة من جانب ميجان وكيت ووصفها الصحافة بأنها صورة تبعث الأمل.