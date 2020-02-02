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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل عراقي يكشف صلة نسب بين الصدر ورئيس الوزراء الجديد

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:59 م
الدكتور عبد الكريم
الدكتور عبد الكريم الوزان، المحلل السياسي العراقي
آية حسني
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قال الدكتور عبدالكريم الوزان، المحلل السياسي العراقي، إن تكليف محمد توفيق علاوي لا يختلف عن سابقيه من رؤساء الحكومات ولكنه الأقل سوءًا، قائلًا: "فهو كان في حكومة المالكي وزيرا للاتصالات، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات في قضايا رشوة".

وكشف الوزان، لـ"الدستور"، عن أسباب دعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لـ"علاوي"، قائلًا: "علاوي له علاقة نسب زواج مع مقتدى الصدر، حيث إن أبناء أشقاء الصدر زوجاتهم أبناء محمد توفيق، وهذا يعني أن اختيار العلاوي جاء على أساس المحاصصة".

وأشار المحلل العراقي إلى أن رئيس الحكومة العراقية المكلف كان غائبا كل هذه السنوات وفجأة ظهر كمصلح وقائد سياسي، مما يؤكد أن الطبقة السياسية دفعت به لأنها لم تجد من أقل منه سوءا، مشددًا على أن الثوار يرفضون ترشح العلاوي وخرجوا بالفعل، ولكن "الصدر" أرسل أتباعه بهدف تأييد علاوي، وقاموا بالاعتداء على الثوار.

وأردف: "الشعب يشعر بأنه تم الاستهانة بدماء الشهداء والمطالب العادلة، وسيدفع ذلك إلى صراع مسلح.. العملية السياسية باختيارها شخصا لا يتناسب مع مطالب الثوار سيجعل السلاح ينزل إلى الشارع"، لافتًا إلى أن هذا أخطر ما يمكن حدوثه، مطالبا المجتمع الدولي بالدفع بحكومة إنقاذ بعيدة عن المصالح السياسية.

وأضاف: "علاوي قطع على نفسه عهودا خطيرة ومطلوبة، وعليه أن يثبت ذلك خلال أيام، فمتى سيستطيع تحقيق هذه العهود؟".

كما لفت إلى أن حزب الدعوة، بقيادة نورى المالكي، والحركة الوطنية بقيادة إياد علاوي، لم يرشحا علاوي، موضحًا: "ما يعني أن كتلا سياسية مهمة لم تؤيد ترشيح محمد توفيق علاوي".

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