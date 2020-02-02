أحمد بهاء الدين شعبان: «الخميسى» حالة إبداعية نادرة

قال الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، إن الراحل عبد الرحمن الخميسي كانت لديه القدرة على إنتاج هذا الكم المذهل من الإبداع، رغم المعاناة التي عاشها منذ صغره، بداية من طلاق والدته عن والده، وحرمانه من والده في فترة الطفولة المبكرة.وأضاف خلال كلمته بمئوية عبد الرحمن الخميسي، التي ينظمها المقهى الثقافي ببلازا 1، ضمن فعاليات معرض الكتاب، أن الخميسي كان يعيش وحيدًا منذ سن السادسة، وكان ذلك عنصرا أساسيا في تكوينه الفكري، والتفوق، والانتماء للفكر الاشتراكي، وتولدت لديه نزعة التحدي والمواجهة، مؤكدا أنه حالة إبداعية نادرة.وأوضح بهاء الدين، أن المعرفة التي جمعته بالخميسي كانت سطحية في البداية، حيث كان أبناؤه زملاء له في الجامعة، فكانا أحيانا يلتقيان، مشيرا إلى أنه عرفه بشكل أكبر بعدما دفعتهما الظروف للالتقاء في بيروت، فكانت فترة عبقرية، وكانت تربطه علاقة قوية بين قادة الثورة الفلسطينية.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.