الإمارات تخصص مليارى دولار لموريتانيا

خصص رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مبلغ ملياري دولار لإطلاق مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة في القطاعات الحيوية والخطط التنموية في موريتانيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، تأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية.وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، وصل إلى أبو ظبي، مساء أمس السبت.واستقبل ولد الغزواني لدى وصوله مطار أبوظبي، من قبل وزير الدولة لشئون الدفاع في دولة الإمارات، محمد بن أحمد البواردي، إلى جانب دبلوماسيين من البلدين.وقال الشيخ محمد بن زايد: "أرحب بأخي محمد ولد الغزواني، رئيس موريتانيا الشقيقة"، مؤكدا أن "ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة".وأضاف "أمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".وأشارت وسائل إعلام إلى أن زيارة محمد ولد الغزواني للإمارات هي الأولى له لبلد عربي، فيما جرى تداول أنباء عن زيارة غير معلنة أجراها سابقا للملكة السعودية قبيل تنصيبه.