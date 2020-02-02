رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تخصص مليارى دولار لموريتانيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:56 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
خصص رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مبلغ ملياري دولار لإطلاق مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة في القطاعات الحيوية والخطط التنموية في موريتانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، تأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، وصل إلى أبو ظبي، مساء أمس السبت.

واستقبل ولد الغزواني لدى وصوله مطار أبوظبي، من قبل وزير الدولة لشئون الدفاع في دولة الإمارات، محمد بن أحمد البواردي، إلى جانب دبلوماسيين من البلدين.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "أرحب بأخي محمد ولد الغزواني، رئيس موريتانيا الشقيقة"، مؤكدا أن "ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة".

وأضاف "أمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن زيارة محمد ولد الغزواني للإمارات هي الأولى له لبلد عربي، فيما جرى تداول أنباء عن زيارة غير معلنة أجراها سابقا للملكة السعودية قبيل تنصيبه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

«من رابعة إلى معرض الكتاب».. شومان داعية الإرهاب يعود من جديد

منذ حوالي 11 ساعة

زلزال جديد بقوة 4.6 درجة يضرب غرب تركيا

منذ حوالي 11 ساعة

مصريون فى ووهان الصينية يروون لحظات الرعب من فيروس كورونا الجديد

منذ يوم

زوج رحاب بدر يخرج عن صمته: «موتها جنائي»

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

التطعيم يحد من ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

منوعات

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

«كورونا» يضرب مدينة صينية جديدة

«حرائق أستراليا» تضع كانبيرا في حالة تأهب قصوى

فيروس «كورونا» ينتقل عبر الجهاز الهضمي

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة

سمير درويش «يكيِّفُ جرائمه على نحوٍ رومانتيكيٍّ»

رضا البهات يناقش «حكايات شتوية» بمكتبة المنصورة العامة

غدًا.. إعلان تفاصيل فعاليات «عاصمة الثقافة الإسلامية»