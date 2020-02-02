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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدارس تركيا خطر على الأطفال.. الزلزال كشف عن ضعف الحكومة فى التأمين

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:56 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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كشفت صحيفة "برجون" التركية، عن فضيحة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتمثل في فشل حزبه "العدالة والتنمية" والحكومة في التعامل مع زلزال ألازيغ.

وقالت الصحيفة إن الزلزال كشف عن انعدام الجودة والافتقار لوجود خطة أو استراتيجية لمواجهة الكوارث الطبيعية على الرغم من علم الحكومة بأن البلاد تقع في نطاق حزام الزلازل.

وأضافت أن زلزال ألازيع الذي شهدته البلاد أواخر الشهر الماضي، أدى لغلق 8 مدارس في إسطنبول، بعد أن أعلنت البلدية هدم المدارس الثمانية وإعادة بنائها مرة أخرى لتأثرها بالزلزال.

وأشارت إلى أن هدم المدارس الثمانية يعني أن الحكومة لم تتخذ التدابير اللازمة لترميم المباني القديمة وخصوصًا المدارس حتى تكون مقاومة للزلازل.

وأوضحت أن المدارس كانت متضررة بالفعل من زلزال 26 سبتمبر الماضي والذي كان بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر وعلى إثره توقف العمل في هذه المدارس، التي أصبحت خطرًا على حياة الطلاب.

وأكدت الصحيفة أن عدد المدارس التي تتضرر بسبب الزلازل في ازدياد كبير، ويوجد نفس المشكلة الموجودة في إسطنبول في العديد من المحافظات الأخرى، بسبب جودة المباني الضعيفة وعدم مقاومتها الزلازل.

وأوضحت أن الكارثة الأكبر في أن بعض هذه المدارس مستمرة في العمل على الرغم من خطورتها على حياة الأطفال.

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