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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6 قطاعات تهوى بمؤشرات بورصة قطر عند الإغلاق

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:54 م
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
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تراجعت مؤشرات بورصة قطر، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.77% خاسرة 79.97 نقطة، لتغلق عند مستوى 10362.04 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 67.9 مليون سهم، بقيمة 114.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3100 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 29 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.37%، فقطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقارات وحيدا بنسبة 0.63%.

وفى سياق متصل، أعلن البنك التجارى القطري، أنه إلحاقًا بالإعلانات التى أصدرها بتاريخ 18 يوليو و25 يوليو الماضي، وبعد أن حصل على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع أسهم الخزينة البالغة 65،335،250 سهمًا، يؤكد البنك التجاري أنه حتى 31 يناير 2020 باع البنك 51،538،376 سهمًا، ما يعادل 1.27% من أسهم البنك.

وسوف يقوم البنك التجاري ببيع أسهم الخزينة المتبقية وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والموافقات ذات الصلة من هيئة قطر للأسواق المالية.

فيما أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

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