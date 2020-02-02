جدارية جناح الازهر تجمع رموز مصر فى مشهد واحد

حرص جناح الازهر الشريف على عمل جدارية تجمع عددا من أبرز الشخصيات في العالم، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، والتي جذبت عدد كبير من زوار المعرض.أعدت الجدارية منطقة مطروح الأزهرية، وشاركت بمجموعة من الصور والرسومات ووضعتها في جناح الازهر، وحرص زوار المعرض على التقاط بعض الصور التذكارية بجوارها.وعلى رأس الرسومات،صورة الشيخ محمد متولي الشعراوي، محمد صلاح، اينشتاين، الرئيس الراحل السادات، الشيخ الحصري، وغيرهم من الشخصيات في مختلف المجالات.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.