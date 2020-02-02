رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الباز فى حفل توقيع رواية أشرف عبدالشافى بدار «تويا»

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:51 م
الباز واشرف عبد الشافي
الباز واشرف عبد الشافي
ايهاب مصطفى
طباعة
وقع الروائي والكاتب الصحفي أشرف عبدالشافي روايته الجديدة "أصابع حبيبتي" والصادرة عن دار "تويا" للنشر والتوزيع، وذلك بجناح دار "تويا" بمعرض الكتاب.

حضر حفل التوقيع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والصحفيون: أحمد عاطف، حمدين حجاج، مروة مغربي، هاجر رضا، أحمد فودة، لفيف من الصحفيين والإعلاميين.

يقول أشرف عبدالشافي في روايته: "أنا جابر عبدالعظيم أحمد المنياوي، والمنياوي ليس جدي، لكنها قلة الحيلة مع شجرة العائلة القصيرة جدًا، إذ لم أعرف كيف أجعل أسمي رباعيًا إلا بإضافة المحافظة التي كنا نقيم في إحدى قراها".

أنا جابر، تراني تظنني كهلًا، هكذا تأكدتُ وأنا في العشرين من انطباعات الناس عني، فلم يُصادف أن قابلني شخص إلا وأضاف إلى عمري سنوات لم أعشها، وملامح متجهمة صارمة لم أقصدها، لا أعرف تاريخ ميلاد هذه الخطوط السوداء تحت عيني ولا متى ترهل صوتي وتكرمش جلدي؟ تراني بالبالطو - شتاءً وصيفًا - والعصا الأبنوس فتظنني قادمًا من القرن العشرين، وعلى جبهتي عرق المشاركة في ثورة 19.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

«الصحة العالمية» تنفى تسجيل إصابات بـ«كورونا» فى مصر

منذ يوم

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

زلزال جديد بقوة 4.6 درجة يضرب غرب تركيا

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

التطعيم يحد من ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

منوعات

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

«كورونا» يضرب مدينة صينية جديدة

«حرائق أستراليا» تضع كانبيرا في حالة تأهب قصوى

فيروس «كورونا» ينتقل عبر الجهاز الهضمي

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة

سمير درويش «يكيِّفُ جرائمه على نحوٍ رومانتيكيٍّ»

رضا البهات يناقش «حكايات شتوية» بمكتبة المنصورة العامة

غدًا.. إعلان تفاصيل فعاليات «عاصمة الثقافة الإسلامية»