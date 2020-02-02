الباز فى حفل توقيع رواية أشرف عبدالشافى بدار «تويا»

وقع الروائي والكاتب الصحفي أشرف عبدالشافي روايته الجديدة "أصابع حبيبتي" والصادرة عن دار "تويا" للنشر والتوزيع، وذلك بجناح دار "تويا" بمعرض الكتاب.حضر حفل التوقيع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والصحفيون: أحمد عاطف، حمدين حجاج، مروة مغربي، هاجر رضا، أحمد فودة، لفيف من الصحفيين والإعلاميين.يقول أشرف عبدالشافي في روايته: "أنا جابر عبدالعظيم أحمد المنياوي، والمنياوي ليس جدي، لكنها قلة الحيلة مع شجرة العائلة القصيرة جدًا، إذ لم أعرف كيف أجعل أسمي رباعيًا إلا بإضافة المحافظة التي كنا نقيم في إحدى قراها".أنا جابر، تراني تظنني كهلًا، هكذا تأكدتُ وأنا في العشرين من انطباعات الناس عني، فلم يُصادف أن قابلني شخص إلا وأضاف إلى عمري سنوات لم أعشها، وملامح متجهمة صارمة لم أقصدها، لا أعرف تاريخ ميلاد هذه الخطوط السوداء تحت عيني ولا متى ترهل صوتي وتكرمش جلدي؟ تراني بالبالطو - شتاءً وصيفًا - والعصا الأبنوس فتظنني قادمًا من القرن العشرين، وعلى جبهتي عرق المشاركة في ثورة 19.