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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

المقهى الثقافى يحتفى بمئوية عبد الرحمن الخميسى (صور)

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:48 م
عبد الرحمن الخميسي
عبد الرحمن الخميسي
آلاء حسن
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يحتفي المقهى الثقافي ببلازا 1، بمئوية الكاتب عبد الرحمن الخميسي، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51.

ويتحدث في الندوة من الكتاب: أحمد بهاء الدين شعبان، وطارق فهمي حسين، ويُدير الندوة الكاتب أُسامة الرحيمي.

ولد عبدالرحمن الخميسي في 13 نوفمبر 1920 بمدينة بورسعيد، في سن مبكرة بدأ الخميسي يكتب الشعر ويرسل قصائده من المنصورة فتنشرها كبرى المجلات الأدبية حينذاك مثل "الرسالة" للأستاذ أحمد حسن الزيات، و"الثقافة" لأحمد أمين، ثم استقر قراره على الانتقال للقاهرة عام 1936.

تقلب الأديب عبدالرحمن عبدالخميسي بين مختلف ألوان الفن في الشعر والقصة والمسرح والتمثيل والصحافة والتأليف الإذاعي والإخراج السينمائي وتعريب الأوبريت وتأليف الموسيقى والأغاني كتابة ولحنا، ومذيعا عرف بأنه "صاحب الصوت الذهبي".

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.

وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.

وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
المقهى الثقافى يحتفى بمئوية عبد الرحمن الخميسى (صور)
المقهى الثقافى يحتفى بمئوية عبد الرحمن الخميسى (صور)
المقهى الثقافى يحتفى بمئوية عبد الرحمن الخميسى (صور)
المقهى الثقافى يحتفى بمئوية عبد الرحمن الخميسى (صور)

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