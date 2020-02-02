إيران ترحب بتكليف علاوي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، دعما لاستقلال وسيادة العراق.ووفقًا لقناة الميادين العراقية، قالت وزارة الخارجية الايرانية: "نرحب بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة العراقية دعمًا لاستقلال وسيادة العراق".كان قد كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس السبت، محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة عراقية جديدة.وبعد تكليفه رسميًا، دعا علاوي، في كلمة له مساء السبت، لإطلاق حوار مع المتظاهرين السلميين لتحقيق مطالبهم، مطالبًا باستمرار التظاهرات السلمية في العراق.ونقلت وكالة الأنباء والتليفزيون في العراق نبأ تكليف صالح لوزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما أكده علاوي في مقطع فيديو نشره عبر فيسبوك.ويأتي هذا التكليف بعد نحو شهرين من استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي بضغط من مظاهرات حاشدة.وستدير الحكومة التي سيشكلها علاوي البلاد إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.وفي أول حديث له بعد تعيينه، عزم علاوي على استرضاء الشعب العراقي، حيث أكد دعمه المظاهرات العراقية السلمية في البلاد حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل، مشددًا على ضرورة حمايتها، ومعاقبة المسئولين عن قتل المحتجين.وأضاف: حريصون على متابعة التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين، كما تعهّد بإطلاق سراح "المعتقلين الأبرياء"، الذين سجنوا خلال الاحتجاجات.وأكد علاوي أنه سيحارب الفساد المتفشي بالعراق بشكل جدي، وسيعمل على حصر السلاح في يد الدولة، متعهدًا بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة.وأضاف أنه سيستقيل إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحين للمناصب الوزارية.وتعهد علاوي "ببناء دولة المواطنة والمؤسسات، دولة العدل والحرية"، كما وعد بالعمل من أجل تلبية مطالب المحتجين فيما يتعلق بالوظائف والخدمات.وأضاف أنه سيجري انتخابات نيابية مبكرة في العراق بإشراف دولي، قائلًا: "أتعهد بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة حسب الآليات الدستورية".