الوزراء: كل من تعاملوا مع العائدين من ووهان يحظر التعامل معهم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر أرسلت 10 أطنان من المستلزمات الوقائية هدية من مصر إلى الصين، بالإضافة إلى فريق طبي كدفعة أولى، وسيتم الدفع بفريق طبي آخر فور وصول الأول.وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم إرسال طاقم الطائرة والمرافقين والعائدين من الصين إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، لتوفير الرعاية الطبية على نفقة الحكومة المصرية وفقًا للوائح الطبية، كما يتواجد فريق طبي على الطائرة لمتابعة حالاتهم.وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم تجهيز معسكر طبي للعائدين من مدينة ووهان الصينية، وكل من تعامل معهم من الصين حتى عودتهم إلى مصر سيوضع في المعسكر الطبي، سيتم حظر التعامل مع أقاربهم والتواصل بالهواتف فقط، كما تم توفير هواتف وخطوات مجانا للاطمئنان عليهم على مدار اليوم، أما التواصل المباشر فمحظور طبقًا للقواعد الطبية.