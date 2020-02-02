تعليق جميع رحلات الطيران بين عمان والصين

قررت الهيئة العامة للطيران المدني العمانية، تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة والصين، اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر في إجراء تسعى من خلاله إلى مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وأكدت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أنه في إطار المتابعة للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس "كورونا"، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة العمانية، تقرر تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية اعتبارًا من 2 فبراير عام 2020 وحتى إشعار آخر.من جهة أخرى أعلن الطيران العماني - الناقل الوطني للسلطنة - تعليق رحلاته الأربع التي يُسيرها أسبوعيًا إلى مدينة "جوانزو" الصينية بسبب انتشار فيروس "كورونا".