تامر عاشور وماجد المهندس وآمال ماهر في حفل «الفلانتين».. 14 فبراير

يستعد كل من المطرب ماجد المهندس، وتامر عاشور، وآمال ماهر لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 14 فبراير بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب العالمي "الفلانتين"، وذلك على مسرح "كايرو فيستيفال" بمنطقة التجمع الخامس.ويقدم كل من الثلاثي باقة مميزة من أجمل أغانيهم، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ويعد هذا الحفل عودة للمطربة آمال ماهر بعد فترة غياب عن الساحة الفنية.يذكر أن آخر ألبومات "آمال" تم طرحه في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين"، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين، وأمير طعيمة، وخالد تاج الدين، ونادر عبد الله، وأيمن بهجت قمر.