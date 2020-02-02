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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«أروقة» تفكك الخطاب الإرهابي في معرض الكتاب

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
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قدمت مؤسسة "أروقة" للدراسات والترجمة والنشر، ومن خلال مركز "روِيَّة" المنبثق عنها، عدة كتب في عام 2019، تتمحور حول تفكيك خطاب الإرهاب.

ومن الكتب: "الإرهاب والتطرف، قراءة في مقاربات مختلفة" لمحمد الحمامصي، "تفكيك خطاب داعش" لعلوي الملقمي، "خرافات الصحوة الإسلامية" لمحمد عزيز العرفج، و"تجديد الخطاب الديني بين الوهم والواقع" لطلعت رضوان. وهذا العام تقدم كتابين الأول بعنوان: "صناعة الإرهاب- قراءات في منابع الإرهاب" لمحمد الحمامصي، والثاني "الإرهاب- قراءة في ضوء المعايير الدولية" للدكتور أنور العليمي.

يتألف كتاب العليمي من ثلاثة فصول، الإرهاب الدولي ودوافعه، ودور الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، ودور المنظمات الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب.

يستهل الكتاب بتحديد مفهوم الإرهاب الدولي والجهود الدولية لتعريف الإرهاب، ثم يُعرف الإرهاب في ظل المنظمات الإقليمية وفي ظل التشريعات الوطنية. وفي حديثه عن دوافع الإرهاب يقسمها إلى: دوافع سياسية ودوافع إعلامية ودوافع شخصية ودوافع اجتماعية واقتصادية. ويفرق بين الإرهاب والمقاومة الشعبية المسلحة ويميز بين أعمال المقاومة الشعبية المسلحة والإرهاب الدولي.

كما يناقش موضوعات: مكافحة الإرهاب الدولي في ظل الأمم المتحدة وتدابير منع الإرهاب من خلال دراسة أسبابه. ثم يذكر القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن ضد العراق وليبيا وأفغانستان، والاتفاقيات المختلفة بشأن تجريم وقمع الأعمال الإرهابية مثل اتفاقية جنيف واتفاقية طوكيو ولاهاي ومونتريال ونيويورك، وفي الفصل المتعلق بدور المنظمات الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب يتحدث عن دور جامعة الدول العربية ودور منظمة الوحدة الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب وصور التعاون الأمني العربي لمنع ومواجهة الجرائم الإرهابية.

كما يشير إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر والقرصنة البحرية ومظاهر التعاون الدولي والاتفاقيات بشأن مكافحة القرصنة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، المنعقدة في مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

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