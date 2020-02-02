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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

إقبال كبير على أجنحة الصحف القومية بمعرض الكتاب

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:34 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
زينب صبحي
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شهدت أجنحة الصحف القومية، الأهرام، دار الهلال، إقبالا كبيرا من قبل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

وأوضح أحد القائمين على الجناح، أن الإقبال على الإصدارات القديمة بشكل خاص، أما الإصدارات الجديدة فأقل إقبالا.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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