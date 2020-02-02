أحمد قناوى يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين

تقدم، منذ قليل، المحامي أحمد قناوي، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، وذلك بمقر النقابة العامة برمسيس.وحضر قناوي، في حشد من أنصاره.وأكد قناوي، تطلعت لأن تكون هناك مدرسة نقابية جديدة، معلقا: لم يتقدم أي من المرشحين بذلك.وتابع: "لا يمكن قبول عدم اطمئنان المحامين على مستقبلهم"، متابعًا أنه في برنامجه يتحدث عن معاش في حدود 4 آلاف جنيه.ووصف تجزئة النقابات بأنها جريمة، متابعًا: النقيب القوي يحتاج إلى نقابات فرعية كبيرة.وشدد: يمكن مراقبة أداء الجمعية العمومية من خلال شبكة المعلومات، وإدخال التكنولوجيا في تعاملات النقابة.وطالب بإعادة الدور القومي والوطني، للنقابة، في ظل تراجع دورها حاليًا، مشددًا على أنه لا بد لنقابة المحامين أن تتبوأ دورها، في الدفاع عن قضايا الوطن.