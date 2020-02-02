المحمدى: الحركة العمالية على مستوى العالم تواجه تحديات كبيرة

أكد ممدوح محمدي، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، في كلمته في افتتاح المؤتمر العام الثالث للاتحاد، أن المؤتمر يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الحركة العمالية على مستوى العالم تحديات كبيرة، خاصة في قطاع السياحة الذي عاني النتائج السلبية للإرهاب.وقال المحمدي في المؤتمر، المنعقد حاليًا بالإسكندرية، ويستمر يومين، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمحافظ اللواء محمد طاهر الشريف، ويشارك فيه 52 عضوًا يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم، وبحضور محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلا لعمال مصر، وجاناكا إديكاري، رئيس الاتحاد الدولي، وكالي باتونا ممثلة اتحاد النقابات العالمي: "إننا حملنا على عاتقنا تطلعات العمال في حياة أفضل، والمساهمة في تحقيق مطالب عمال قطاع السياحة الأساسية وتطلعاتهم في عمل لائق، وأجور أفضل، وزيارة الحد الأدنى للأجور، وضمان اجتماعي عادل، وساعات عمل مناسبة، ورعاية صحية".وأعرب عن أمله أن يتوصل المؤتمر لآلية مناسبة يتمكن من خلالها زيادة التنسيق والتواصل الهادف إلي تبادل الخبرات، وتنظيم الأنشطة النقابية المختلفة بشكل منتظم ودوري، لإبراز دور الاتحاد في تفعيل التضامن الدولي.وأكد أن الاتحاد الدولي لنقابات عمال السياحة يقف بكل وضوح إلى جانب الطبقة العاملة، ويدعم عمال قطاع السياحة على مستوى العالم، ويسعى لحركة نقابية حديثة، وطبقة ديمقراطية ودولية قوية، ويرى ضرورة إدماج وتمكين المرأة والشباب في العمل النقابي وفي المناصب القيادية بشكل أكبر باعتبارهم قوة حيوية ورئيسية يمكنها أن تسهم في تطوير المجتمعات، وزيارة فاعلية المؤسسات المختلفة في إطار ضمان تكافؤ الفرص واحترام حقوق جميع الفئات.