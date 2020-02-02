رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المحمدى: الحركة العمالية على مستوى العالم تواجه تحديات كبيرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:30 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء جابر
طباعة
أكد ممدوح محمدي، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، في كلمته في افتتاح المؤتمر العام الثالث للاتحاد، أن المؤتمر يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الحركة العمالية على مستوى العالم تحديات كبيرة، خاصة في قطاع السياحة الذي عاني النتائج السلبية للإرهاب.

وقال المحمدي في المؤتمر، المنعقد حاليًا بالإسكندرية، ويستمر يومين، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمحافظ اللواء محمد طاهر الشريف، ويشارك فيه 52 عضوًا يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم، وبحضور محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلا لعمال مصر، وجاناكا إديكاري، رئيس الاتحاد الدولي، وكالي باتونا ممثلة اتحاد النقابات العالمي: "إننا حملنا على عاتقنا تطلعات العمال في حياة أفضل، والمساهمة في تحقيق مطالب عمال قطاع السياحة الأساسية وتطلعاتهم في عمل لائق، وأجور أفضل، وزيارة الحد الأدنى للأجور، وضمان اجتماعي عادل، وساعات عمل مناسبة، ورعاية صحية".

وأعرب عن أمله أن يتوصل المؤتمر لآلية مناسبة يتمكن من خلالها زيادة التنسيق والتواصل الهادف إلي تبادل الخبرات، وتنظيم الأنشطة النقابية المختلفة بشكل منتظم ودوري، لإبراز دور الاتحاد في تفعيل التضامن الدولي.

وأكد أن الاتحاد الدولي لنقابات عمال السياحة يقف بكل وضوح إلى جانب الطبقة العاملة، ويدعم عمال قطاع السياحة على مستوى العالم، ويسعى لحركة نقابية حديثة، وطبقة ديمقراطية ودولية قوية، ويرى ضرورة إدماج وتمكين المرأة والشباب في العمل النقابي وفي المناصب القيادية بشكل أكبر باعتبارهم قوة حيوية ورئيسية يمكنها أن تسهم في تطوير المجتمعات، وزيارة فاعلية المؤسسات المختلفة في إطار ضمان تكافؤ الفرص واحترام حقوق جميع الفئات.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الحدائق.. مدينة جديدة بجوار العاصمة الإدارية على مساحة 33.8 ألف فدان

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

منذ يوم

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

منذ يوم

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

التطعيم يحد من ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

منوعات

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

«كورونا» يضرب مدينة صينية جديدة

«حرائق أستراليا» تضع كانبيرا في حالة تأهب قصوى

فيروس «كورونا» ينتقل عبر الجهاز الهضمي

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة

سمير درويش «يكيِّفُ جرائمه على نحوٍ رومانتيكيٍّ»

رضا البهات يناقش «حكايات شتوية» بمكتبة المنصورة العامة

غدًا.. إعلان تفاصيل فعاليات «عاصمة الثقافة الإسلامية»