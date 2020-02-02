فاروق جويدة فى أمسية شعرية بالأوبرا.. 5 فبراير

تستضيف دار الأوبرا المصرية الشاعر فاروق جويدة، في أمسية جديدة، وذلك يوم الأربعاء 5 فبراير على المسرح الصغير بدار الأوبرا، في السابعة مساء، وتقدمها الإعلامية جيهان الريدي.يشار إلى أن فاروق جويدة ولد في محافظة كفرالشيخ عام 1946، وتخرج في كلية الآداب قسم الصحافة عام 1968، وبدأ حياته العملية محررًا بالقسم الاقتصادي بجريدة "الأهرام".ترجمت بعض قصائده ومسرحياته إلى عدة لغات، منها الإنجليزية والفرنسية والصينية، وتناولت شعره مجموعة من الرسائل الجامعية في مصر والوطن العربي بين الماجستير والدكتوراه.