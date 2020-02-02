خطاب من «التعليم» بشأن نتيجة «أولى وتانية» ثانوى

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية بتكليف مديري المدارس الثانوية التابعة للمديرية، بضرورة إعلان نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي وطلاب الصف الثاني الثانوي، الذين أدوا الامتحان ورقيًا، صباح اليوم الأحد الموافق 2-2- 2020، عن طريق المدرسة وبمكان ظاهر.أما بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي الذين قاموا بأداء الامتحان إلكترونيا فسيتم إعلان النتيجة بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم.وذلك من خلال الرابط التالي Studg11.emis.gov.eg.يذكر أن امتحانات الصفين الأولى والثاني الثانوي، بدأت 11 يناير الماضي، وانتهت 22 و23 يناير، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الصف الثاني الثانوي "تقديرات بالألوان"، بينما الصف الأول الثانوي بالدرجات.