انتهاء أزمة البوتاجاز بفائض 1.4 مليون طن خلال عام

كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر استطاعت التخلص من أزمة نقص البوتاجاز، إذ حققت فائضًا قدره 1.4 مليون طن، خلال عام 2019، بعد أن ارتفع إنتاج البوتاجاز لـ2.8 مليون طن والاستيراد 1.9 مليون طن، وفى المقابل انكمش حجم الاستهلاك ليسجل 3.4 مليون طن، خلال الفترة نفسها من العام.كما أظهر التقرير، أن إنتاج السولار واصل ارتفاعاته، خلال عام 2019، ليصل إلى حدود 6.1 مليون طن خلال أول 11 شهر من العام الماضى مقابل 12.1 مليون طن استهلاك خلال الفترة نفسها من العام، ليتقلص العجز إلى حدود 6 ملايين طن.