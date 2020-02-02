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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لاعتداء ملاكم أمريكى شهير على زوجته فى المدرجات

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ميرفت داوود
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واقعة عنف جديدة أثارت رواد السوشيال ميديا الذين تفاعلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع فيديو لملاكم أمريكى يعدى "جيرفونتا ديفيس"، بطل العالم فى الوزن الخفيف، الذى ظهر فى مشهد وهو يتعدى على امرأة خلال مباراة خيرية لكرة السلة فى ميامى.

فوجئت الجماهير باقتحام "ديفيس" المدرجات خلال المباراة، واتجاهه صوب السيدة فى مشهد عنيف، ليتعدى عليها ويسحبها إلى خارج الملعب.

وكشف "ديفيس" عن هوية المرأة عبر خاصية الستورى فى حسابه على "إنستجرام"، موضحا أن هذة المرأة زوجته وأم طفله، وأنه لم يتعد عليها قط، لكن لا ينكر قسوته نوعا ما فى التعامل معها، قائلاً: "لم أعتد عليها مطلقا، إنها أم طفلي.. أعترف بأنني كنت شرسا في التعامل معها، وأمرتها بترك المدرجات خلال المباراة، لكنها في النهاية لم تصب بأي سوء".

هذه ليست الحادثة الوحيدة التى تورط فيها الملاكم فى أعمال عنف، فقد تم اتهامه سابقا فى عدد من المشاجرات، منها الاعتداء على طفل فى عام 2017، وبعض المشاجرات فى ولايه فيرجينيا الأمريكية عام 2018.

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