فحص أكثر من 73 ألف سيدة بحملة «صحة المرأة» في أسوان

أسفرت حملة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي أطلقتها مديرية الشئون الصحية بأسوان، خلال شهر ديسمبر الماضي، وأعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عن فحص 73878 سيدة حتى نهاية شهر يناير، وما زالت الحملة مستمرة.الجدير بالذكر، أنه تم تجهيز عدد 41 وحدة صحية على مستوى محافظة أسوان للحملة؛ الكشف المبكر عن سرطان الثدي.وتهدف الحملة إلى الاهتمام بدعم صحة المرأة المصري من خلال الكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدي وعلاجه، حيث إنها تستهدف السيدات من عمر 18 عاما فأكثر، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العزيز مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.كما تتضمن الحملة إجراء فحوصات الضغط والسكر وقياس كتلة الجسم، وذلك عن طريق فريق طبي نسائي متخصص، وداخل عيادات مغلقة، بالإضافة إلى عقد ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات، وكيفية الفحص الدوري للثدي.كما أنه يتم الكشف ببطاقة الرقم القومي فقط ويمكن لأي سيدة من أي محافظة إجراء الفحص الطبي، على أن يتم إحالتها لأحد مراكز العلاج بالمحافظة التي تم توقيع الكشف الطبي بها، وليس المحافظة محل السكن.