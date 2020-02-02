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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: ارتفاع مطرد فى إنتاج الكهرباء خلال 2019

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إنتاج الكهرباء حقق ارتفاعًا مطردًا ليصل إلى 14 ميجا.و.س شهريًا بنهاية عام 2019، مقابل 13.9 ميجا.و.س بنهاية العام السابق عليه، بينما كان إنتاج الكهرباء قد بلغ 13.8 ميجا.و.س خلال شهر أكتوبر 2019.

ولفت جهاز الإحصاء إلى استحواذ قطاع الاستخدامات المنزلية على النصيب الأكبر من الكهرباء المستخدمة شهريًا بنسبة 44.3% خلال شهر أكتوبر 2019، مقابل 42.4% خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25%، مقابل 28.1%، ثم قطاع مرافق عامة وجهات حكومية بـ10.7%، مقابل 11.5%، واستخدامات تجارية 5.7% مقابل 5.8%، زراعة ورى وصرف 5% مقابل 4.3% خلال فترة المقارنة ذاتها.

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