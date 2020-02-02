الإحصاء: ارتفاع مطرد فى إنتاج الكهرباء خلال 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إنتاج الكهرباء حقق ارتفاعًا مطردًا ليصل إلى 14 ميجا.و.س شهريًا بنهاية عام 2019، مقابل 13.9 ميجا.و.س بنهاية العام السابق عليه، بينما كان إنتاج الكهرباء قد بلغ 13.8 ميجا.و.س خلال شهر أكتوبر 2019.ولفت جهاز الإحصاء إلى استحواذ قطاع الاستخدامات المنزلية على النصيب الأكبر من الكهرباء المستخدمة شهريًا بنسبة 44.3% خلال شهر أكتوبر 2019، مقابل 42.4% خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25%، مقابل 28.1%، ثم قطاع مرافق عامة وجهات حكومية بـ10.7%، مقابل 11.5%، واستخدامات تجارية 5.7% مقابل 5.8%، زراعة ورى وصرف 5% مقابل 4.3% خلال فترة المقارنة ذاتها.