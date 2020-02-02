فتاة المعادى تروي تفاصيل الاعتداء عليها بمحيط قصر المنتزه

شهد قصر المنتزه بالإسكندرية حادثا مأساويا، عندما تعرضت فتاة وشقيقاتها وأبنها للتعدى بالضرب من قبل أربعة شباب.تلقى قسم شرطة المندرة بلاغا من "منار" 29 سنة - تقطن حى المعادى، بالتعدى عليها وأبنها وشقيقاتها بالضرب المبرح من قبل شاب وثلاثة أصدقاءه.تواصلت "الدستور"مع منار، فأكدت أن الواقعة بدأت عندما ذهبت وشقيقاتها وابنها إلى الإسكندرية لقضاء عطلة نهايه الأسبوع فى حى المنتزة، وأثناء زيارة قصر المنتزه تعرضت للضرب المبرح بسبب قيادة السيارة، عقب مشاجرة على أسبقية الدخول إلى الجراج، مع شاب يقود سيارة أخرى ومعه أثنين آخرين.وأضافت "منار" أن الشاب الذي كان يقود السيارة سبها بألفاظً نابية، وعندما حاولت منعه بعدم خدش حياءها أمام صغيرها، صفعها على وجهها، ونزلت من السيارة في محاولة لأخذ حقها، لكنها فوجئت بالشاب يضرب شقيقتها أيضا.وتابعت أن زوج صديقتها جاء ليتصدى للشاب، إلا أنه أصابه في أذنه، بل حاول إخراج ابنها الذي يبلغ من العمر 6 سنوات من السيارة لضربه، قائلة: "محستش بنفسى الا وانا بطلع الكوريك من شنطة العربية واضربه، اصل أنا ممكن أستحمل أى حاجة الا أن أبنى"، فى ذلك الوقت بدأ تدخل المواطنين لإنهاء المشاجرة، وعندما أصرت على الذهاب للقسم لتحرير محضر هرب الشباب سريعا، لكن شقيقتها التقطت رقم لوحة السيارة، وبعد البحث تم معرفة أسمه وتحديد محل مكان سكنة.