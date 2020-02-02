الخارجية: إجلاء المصريين من ووهان حتى المقيمين بصورة غير شرعية

كشف المستشار أحمد حافظ، متحدث وزارة الخارجية، أن هناك تسهيلات للجالية المصرية للعودة من الصين من مدينة ووهان، حتى في حالة فقدان جواز السفر، ستتم عودتهم بشكل استثنائي.وأوضح متحدث الخارجية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن السلطات المصرية تسعى لحل مشكلات مَن دخل ووهان دون وثائق أو واجه مشكلة في جواز السفر، وسيجرى حلها فورًا، وحتى من سافر للصين بطريقة غير شرعية سيجرى إجلاؤه إذا رغب في العودة.وأكد متحدث الخارجية أنه ستتم عودة جميع من يرغب بأي شكل، خاصة في ظل الوضع الذي تمر به الصين خلال الفترة الحالية بعد انتشار فيروس "كورونا".