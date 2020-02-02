مقتل 8 جنود في هجوم لحركة «الشباب» الإرهابية بالصومال

قتل ثمانية جنود صوماليون، وأصيب أكثر من ثلاثة عشر آخرون في هجوم شنه مقاتلو "حركة الشباب" المتطرفة، اليوم الأحد، استهدف قاعدة تابعة للجيش الصومالي، وقوات بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في منطقة "شابيلي الوسطى" بجنوب شرق الصومال.ونقل راديو "شابيلي" عن مسئول عسكري في المنطقة، قوله، إن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية بالقرب من بلدة "كاليمو"، ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود وإصابة أكثر من ثلاثة عشر آخرين، مشيرا إلى أن القوات تمكنت من قتل أكثر من عشرة من مقاتلي الحركة المتطرفة "الشباب".وأضاف أن "الحركة" هاجمت أيضا عدة نقاط مراقبة أخرى بقذائف الهاون، إلا أنه لم يتسن بعد معرفة عدد الضحايا.