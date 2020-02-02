بعد ظهور الفيروس مجددًا.. أعراض إنفلونزا الطيور

شهد العالم اكتشاف فيروس "كورونا" في هذا الفترة، مما سبب قلقًا ورعبًا بين المواطنين، حتى أعلنت الصين اليوم، اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور الموسمية، لذلك رصدت "الدستور" أعراضه.وقالت الدكتورة "نشوي شريف"، إخصائي السموم، إن أعراض إنفلونزا الطيور تبدأ بالزكام الذي يحدث فجأة، مع سيلان في الأنف، عطس، التهاب في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة، صداع، آلام العضلات، ضيق التنفس، الإرهاق، وتصل إلي الغثيان.وأضافت لـ"الدستور": عادة ما تظهر هذه الأعراض من يومين إلي سبعة، مؤكدة أن الأكثر إصابة بالإنفلونزا الذين يتناولون لحم الدواجن نيء، أو البيض النيء، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، وأيضًا في مجال تربية الدواجن.