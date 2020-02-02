الموت بالآيس كريم: «الدستور» تحقق في أضرار مثلجات النيتروجين









◘ آيس كريم النيتروجين: الموت السائل !









◘ التهاب حاد في المعدة: الضحية الثانية (شيماء)





◘ سعد في الشيخ زايد: النيتروجين دمّر الكبد









◘ دراسة: 40 مليون جنيه حجم استيراد مصر من المرطبات





◘ (دوّاق السم مش بيدوقه): العاملون يقاطعون









◘ استشاري تغذية: «النيتروجين» خطير للغاية ويفجّر المعدة

◘ نيتروجين الحلوى: احذر سم العسل (!)

بينما يرفع مؤذن صلاة الجمعة نداء الحق، انسلّ آدم إبراهيم (9 سنوات) من بين أنامل والدته، وتاه وسط زحام الجميع في حي الحسين بالقاهرة، معلقًا عينيه نحو صغار يلتفون حول عربة صغيرة يدفعها شاب ببشرة سمراء صائحًا: «آيس كريم يا عسل.. دوق ولا تدفعشي»، وقبل أن تمتد إليه يده كانت أمه في الخلف تعطي البائع ورقة بعشرة جنيهات، إرضاءً لصغيرها الذي وقف حائرًا بين تشكيلة الآيس كريم.دقائق وغاص آدم وانشغل مع الآيس كريم الذي دابت بينه شفتاه الصغيرتين، وفجأة خرجت خيوط من الدخان تغطي فمه، ليزرقّ لون وجهه، وتنتابه حالة من الألم الشديد، ظنت الأم في البداية أن هذه أعراض تسمّم، وسارعت الخطى نحو مستشفى الدمرداش متلهّفة لطاقم التمريض:«ابني جراله إيه»؟بعد الكشف على اصلغير من قبل طاقم طبي، تبين إصابته بثقب في المعدة جرّاء غاز النيتروجين الموجود في الآيس كريم، حيث مكث آدم داخل غرفة العمليات قرابة الـ6 ساعات، وسط دعاء وابتهال الأم في صالة الانتظار القادم من داخل الغرفة أن يعيد إليها الحياة، ناصحة بعيونها مَن يقف بجانبها من الأمهات: «اوعوا الآيس كريم.. خلوا بالكم والنبي على عيالكم، أديكم شايفين ابن بين الحيا والموت.. والنبي ادعوله يخرج بالسلامة».آيس كريم النيتروجين عبارة عن نوع من المثلجات يضاف إليه النيتروجين السائل الذي ينتج عنه خروج سحب دخان أبيض كثيف ناتج عن النيتروجين السائل منخفض الحرارة، فهذه السحب من الدخان تلفت نظر الصغار وتُسيل لعُاب الكبار والشباب من الجنسين: كل جديد له ضحاياه من الزبائن (!)آدم لم يكن هو الطفل الأول يقع فريسة وضحية لهذا المنتج الفاسد، إنما شيماء (16 عامًا) كانت ممَن أغراهنّ وستهواهنّ هذا النوع من المثلجات، فلجأت لتجريبه، خاصة بعد نصيحة «بائع الموت» لها بأن تخرج الدخان من فمها الصغير، فتمكنت من تناوله بشكل الصحيح أول مرة.. فماذا بعد؟، بعدها توجّهت إلى الطبيب الذي أخبرها بأنها مصابة بالتهاب حاد في جدار المعدة.. (يا إلهي !)«الدستور» كانت هناك على أعتاب الألم في رحلة البحث عن متضرّري الآيس كريم القاتل، فـ سعد محمد، طفل صغير بعيون هادئة لم يكمل عامه العاشر بعد، قرّر والده أن يجلب له هذا النوع من المثلجات خاصة بعد الحديث المتكرر عن روعته وطعمه، غير أنه لم يعلم أن تلك العبوّة التي اشتراها ستكون سببًا في تدمير كبد صغيره الذي شعر بحالة من الغثيان والسخونة الشديدة فور تناولها.فورًا، انتقلا الاثنين برفقة الأم إلى مستشفى الشيخ زايد، ليخبرهم الطبيب بحجم المأساة التي فيها ابنهم الصغير الذي سيعيش ما تبقى من أنفاس حياته في ألم ووجع، ناصحًا إيهما بتدبير نفقة نقل فص كبد خلال الشهور القليلة المقبلة، ليكونا على أهبّة الاستعداد لإنقاذ صغيرهم: «يحيا سعد».في أحدث دراسة اعدّها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، خاصة بواردات وصادرات مصر من الآيس كريم في 2016 تم الإفصاح عنها بأنه تم استيرات مرطبات ومثلجات (آيس كريم وجيلي وسحلب وكريم شانتيه) بنحو 40 مليون و955 ألف جنيهًا.«الدستور» قامت بجولة في عدة محال بوسط البلد ومنطقة الدقي، ووجدت خلو هذه الأماكن من هذا النوع (آيس كريم الموت)، كما تخلو تمامًا سلاسل محال الحلوى الشهيرة منه، فيما تواجد هذا النوع من الآيس كريم المحدود بعدد من محلات في مدينة نصر، كما كان هناك تواجد لهذا النوع في حي الحسين قبل حدوث إصابة الطفل.خالد توفيق، أحد العاملين في محال الآيس كريم بوسط البلد، قال لـ«الدستور» إن هذا النوع من الآيس كريم لا يوجد في هذه المنطقة رغم حيويتها لسببيّن: الأوّل أنه غير مشهور ومتداول، وبالتالي لن يكون الإقبال عليه كثيفًا من قِبل الزبائن، والسبب الأقوى أن هذا النوع مثار جدل كونه صحّيًا أو لا، وبالتالي لا يوجد (محل كبير) سيُخاطر بسمعته ويدخل هذا المنتج بين بضائعه ولو على سبيل التجريب؛ لأنه لو حدث وأصيبت أية حالة ستكون توابعها خطيرة.وأفصح بائع بأحد محال الآيس كريم النيتروجين في مدينة نصر، رفض ذكر اسمه، بأن هذا المنتج متوافر في العالم وليس في مصر، فقط، وعاصر هو دخوله مصر منذ 2016، ناصحًا بعدم تناول الأطفال لهذا النوع من بسبب عدم قدرتهم في التحكم بعملية البلع وعدم إدراكهم للأمر بشكل كاف.يقول الدكتور أحمد صالح، استشاري التغذية، إنّ هذا النوع من الآيس كريم خطير للغاية؛ لأنه سبب من الأسباب الواضحة في الإصابة بأزمات فائقة في الصحة، مؤكدًا أن النيتروجين يصنّف من الكيماويات الباردة التي تعالج عدد من الأمراض، لكن بشكل مختلف عن الشائع.وقال صالح، لـ"الدستور"، إنّ تناول هذا السائل يسبب انهيار الصحة تدريجيًا، وأبرز تلك المخاطر ثقب المعدة، والتهابات الحلق واللسان، لافتًا غلى أنه من الممكن أن تنفجر المعدة جرّاء تناول هذا النوع من المرطبات.وحذر طبيب التغذية، عضو جمعية أطباء السمنة والنحافة العالمية من تناول هذا النوع، خاصة الأطفال الذين يكونون في مرحلة التطور، وهو ما يكون سببًا تثيّب أعضاء الصغار التي تتطور بخلل واضح يجب معه الحذر، مشيرًا إلى أنه لا بدّ من تدخل الجهات الصحية المعنية لمنع تناول هذا النوع من المثلجات، واتخاذ إجراءات عقابيّة رادعة تجاه أي صاحب محل يثبت تورطه في بيعه أو ترويجه.وسبق وأن حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA من النيتروجين السائل المستخدم في الحلويات والآيس كريم والحلوي، بأن النيتروجين له مضاعفات صحية خطيرة عند تناوله أو شرابه، بل وحتى استنشاقه، مشددة على أنه يسبب ثقبًا في المعدة.