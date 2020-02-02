«100 سؤال عن الإسلام».. ماذا يشتري طلبة إندونسيا من المعرض؟

يتوافد الزائرون علي جناح الأزهر الشريف؛ في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الكل من متخلف الجنسيات بجميع أنحاء العالم يقصدونه، ومن بينهم زوار الوفد الاندونيسي؛ الذي جاء إلي الجناح لشراء الكتب التي تهمهم.ويقول ممسك الدين زاهيد؛ إنه جاء إلي المعرض لشراء كتب تتعلق بالدين الاسلامي؛ خصوصا كتب الفقه.وفي السياق ذاته؛ قال حافظ ابراهيم؛ إنه اشتري كتاب " 100 سؤال عن الإسلامي"؛ مبينا أن الكتاب جذبه لانه يريد التعرف علي مضمون الاسئلة وكيف يتناول الكاتب الرد عليها.