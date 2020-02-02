جامعة جنوب الوادي تخفض الرسوم الدراسية

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، على تخفيض الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب الوافدين للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بنسبة 25% اعتبارا من العام الجامعي 2020- 2021.وقال رئيس الجامعة - في بيان اليوم الأحد - إن المجلس وافق على الاحتفال باليوبيل الفضي لمرور 25 عاما على إنشاء جامعة جنوب الوادي، كما وافق على عدد من المشروعات التطويرية بالجامعة (المشروعات التطويرية النوعية ـ مشروعات الأيزو ـ مشروع أتمتة العلاقات الثقافية ـ إنشاء نظام للمعلومات المكانية بجامعة جنوب الوادي GIS ـ مشروع النظام الإلكتروني للاتصالات الإدارية مسك).