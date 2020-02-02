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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن تكرار إنهيار المباني بشبرا وروض الفرج

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:17 م
جون طلعت
جون طلعت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية،وزير الإسكان بشأن تكرار إنهيار المباني بشبرا وروض الفرج.

وأكد النائب أنه لا أحد ينكر الجهود المبذولة من القيادة السياسية نحو عمل بنية تحتية متطورة ومرافق جديدة برؤي تواكب ظروف العصر وتحديات الزيادة السكانية، من خلال مجتمعات عمرانية بمختلف المحافظات، مع رفع كفاءة البنية التحتية التي تهالكت ومعها المرافق أيضا بالتوازي مع رؤي النهوض بالمناطق العشوائية وتطويرها ورفع كفاءتها بنماذج جديدة تحقق الحياة الكريمة.

وأضاف بأنه وفق هذه الظروف لا تزال تحديات الماضي بشأن البناء القديم يمثل أزمة مجتمعية في العديد من النواحي، وإن كانت ناحية انهياره وسقوطه في العديد من الأحياء القديمة وفى القلب منها شبرا وروض الفرج بمحافظة القاهرة،، والمحافظات الأخري أيضأ، وما يترتب عليها من أزمات خاصة الضحايا والإصابات للأهالي، وهو الأمر الذي يتصل بشكل مباشر مع حياة المواطنين والتي من الواجب علي الجميع الحفاظ عليها، بالإضافة إلي أزماته المجتمعية وتأثيراتها السلبية علي صورة المجتمع المصري في ظل مرحلة النهوض والتطور خلال الفترة التي تمر بها البلاد بقياد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن تكرار انهيار المنازل وسقوطها ووقوع ضحايا وإصابات جرائها، وشهدت بذلك منطقة روض الفرج كثيرا علي مدار السنوات الماضية وأخرها سقوط بلكونة بالطابق الثالث فوق الأرضي من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكري بروض الفرج، يتطلب رؤية وخطة من الحكومة في حصر المنازل الآيلة للسقوط وخاصة التي تم إخلاء سكانها، مع دراسة أوضاع المباني من ذات النوع والتي لا يزال بها الأهالي حفاظا علي حياتهم وعدم تعريضها لأي خطر، بما لا يجور علي حقوق الأهالي أو الانتقاص منها وانما بما يحقق لهم الحياة الكريمة والآمنه وهو ما يؤكد عليه الرئيس السيسي دائما.

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