متحدث الخارجية يكشف تفاصيل عودة المصريين من الصين

المتواجدين بمدينة ووهان الصينية

كشف المستشار أحمد حافظ، متحدث وزارة الخارجية، أن هناك جهودًا متواصلة من السفارة المصرية ببكين مع أبناء الجالية في ووهان الصينية للتنسيق مع السلطات الصينية بشأن عودة الطلاب المصريين لاستكمال دراستهم.وأضاف حافظ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حالة المصريين جيدة للغاية، والسلطات الصينية تقوم بقياس درجة حرارة الشخص داخل المطار، وفي حالة وجِدت عالية يمنع من السفر، ولن تسمح السلطات الصينية بمغادرة أي مصاب بفيروس "كورونا" أراضيها، وذلك لا يدعو للقلق.وأشار متحدث الخارجية إلى أنه ستتم إعادة 306 مصريين من مدينة ووهان الصينية، حيث إن إجمالي عدد المصريين350 مصريًا.وأكد متحدث الخارجية، أن هناك غرفة عمليات لتقديم الخدمات اللازمة لأبناء الجالية المصرية، وتقديم جميع التسهيلات لأبناء الجالية المصرية بالصين للعودة إلى بلادهم، وتتابع السيارات التي تنقل المصريين إلى المطار.