هيثم دبور: كتابة «صليب موسى» استغرقت 4 سنوات من الكتابة والبحث

أقام معرض القاهرة الدولي للكتاب حفل توقيع رواية "صليب موسى" للكاتب والسيناريست هيثم دبور الصادرة عن دار "الشروق"، وأدار الندوة الإعلامي محمد عبد الرحمن.وصف "عبد الرحمن" رواية "صليب موسى" بـ"المهمة"، بينما تنوعت الآراء حول الشكل الأدبي والفني المختلف في الرواية.علق "دبور" أن الرواية استغرقت 4 سنوات في عمليات البحث والتدقيق والكتابة خاصة أنها تدور في منطقة ثرية تاريخيا وجغرافيا وحضاريا وهي سانت كاترين، وتطلب الأمر السفر لمعايشة الأماكن والشخصيات الواردة في الرواية.شهد الحفل حضورًا إعلاميًا وفنيًا، وكان من أبرز الحضور الكتاب محمد فتحي، ومصطفى شهيب، ونانسي حبيب، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، ومذيعي الراديو صبري زكي، وطارق قضا.تصدرت رواية "صليب موسى" المبيعات في أسبوعها الأول، والرواية هي الأولى للكاتب والسيناريست هيثم دبور الحاصل على جائزة "ساويرس" الثقافية لأفضل سيناريو عام 2016، والذي كتب السيناريو لعدد من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، منها فيلم "فوتوكوبي" الحائز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان الجونة 2017، والفيلم القصير "ماتعلاش عن الحاجب" الحاصل على عدد من الجوائز السينمائية، وفيلم "عيار ناري".