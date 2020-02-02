رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هيثم دبور: كتابة «صليب موسى» استغرقت 4 سنوات من الكتابة والبحث

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:12 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أمير محمد خالد
طباعة
أقام معرض القاهرة الدولي للكتاب حفل توقيع رواية "صليب موسى" للكاتب والسيناريست هيثم دبور الصادرة عن دار "الشروق"، وأدار الندوة الإعلامي محمد عبد الرحمن.

وصف "عبد الرحمن" رواية "صليب موسى" بـ"المهمة"، بينما تنوعت الآراء حول الشكل الأدبي والفني المختلف في الرواية.

علق "دبور" أن الرواية استغرقت 4 سنوات في عمليات البحث والتدقيق والكتابة خاصة أنها تدور في منطقة ثرية تاريخيا وجغرافيا وحضاريا وهي سانت كاترين، وتطلب الأمر السفر لمعايشة الأماكن والشخصيات الواردة في الرواية.

شهد الحفل حضورًا إعلاميًا وفنيًا، وكان من أبرز الحضور الكتاب محمد فتحي، ومصطفى شهيب، ونانسي حبيب، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، ومذيعي الراديو صبري زكي، وطارق قضا.

تصدرت رواية "صليب موسى" المبيعات في أسبوعها الأول، والرواية هي الأولى للكاتب والسيناريست هيثم دبور الحاصل على جائزة "ساويرس" الثقافية لأفضل سيناريو عام 2016، والذي كتب السيناريو لعدد من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، منها فيلم "فوتوكوبي" الحائز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان الجونة 2017، والفيلم القصير "ماتعلاش عن الحاجب" الحاصل على عدد من الجوائز السينمائية، وفيلم "عيار ناري".
هيثم دبور: كتابة «صليب موسى» استغرقت 4 سنوات من الكتابة والبحث
هيثم دبور: كتابة «صليب موسى» استغرقت 4 سنوات من الكتابة والبحث
هيثم دبور: كتابة «صليب موسى» استغرقت 4 سنوات من الكتابة والبحث
هيثم دبور: كتابة «صليب موسى» استغرقت 4 سنوات من الكتابة والبحث

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

زلزال جديد بقوة 4.6 درجة يضرب غرب تركيا

منذ حوالي 6 ساعات

إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى.. اليوم

منذ يوم

الحدائق.. مدينة جديدة بجوار العاصمة الإدارية على مساحة 33.8 ألف فدان

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

التطعيم يحد من ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

منوعات

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

«كورونا» يضرب مدينة صينية جديدة

«حرائق أستراليا» تضع كانبيرا في حالة تأهب قصوى

فيروس «كورونا» ينتقل عبر الجهاز الهضمي

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة

سمير درويش «يكيِّفُ جرائمه على نحوٍ رومانتيكيٍّ»

رضا البهات يناقش «حكايات شتوية» بمكتبة المنصورة العامة

غدًا.. إعلان تفاصيل فعاليات «عاصمة الثقافة الإسلامية»