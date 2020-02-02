عبد الحكم سليمان: إدوارد الخراط كان مرنًا في أعماله الإبداعية

قال الدكتور عبد الحكم سليمان، إن إدوارد الخراط لديه إسهامات نقدية، وهو صاحب مصطلح "الحساسية الجديدة"، وظهر ذلك في أعماله وكتابية سواء على مستوى اللغة أو البناء أو الزمن.وأوضح خلال كلمته بندوة عن إدوارد الخراط، ضمن محور "الأدب والإثنوجرافيا" الذي ينظمه المقهى الثقافي، بمعرض الكتاب، أن لغة إدوارد الخراط كانت محايدة، مؤكدا أنه كان مرنا طوال الوقت، ويستعين بما يستجد ويضيفه إلى إبداعه، لافتا إلى أنه استطاع أيضا استحياء التراث الشعبي، وكان ذلك أقرب من الواقعية الجديدة.وأضاف أن الخراط لم يفرق كثيرا عن الأديب الراحل نجيب محفوظ، أو الكاتب يوسف إدريس.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.