«نفايات إسرائيل البشرية».. يجذب زوار معرض الكتاب

شهد جناح مؤسسة أخبار اليوم، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا من الزوار على كتاب "نفايات إسرائيل البشرية".ويعد سعر الكتاب أحد أهم أسباب جذب الأشخاص لشرائه؛ حيث يصل السعر لـ"2 جنيه".وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.