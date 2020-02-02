يوسف جرجس مديرًا عامًا للإدارة العامة للإعلام بمنطقة القناة

أصدر الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قرارًا بتعيين يوسف جرجس بالعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للإعلام بمنطقة القناة.وعمل الأستاذ يوسف جرجس مديرًا لمركز إعلام الإسماعيلية على مدار السنوات الماضية، نفذ خلالها المركز العديد من الندوات وورش العمل، والمحاضرات لمختلف السنين العمرية.وأكد يوسف جرجس، أنه سعيد بثقة الدكتور ضياء رشوان، بتعيينه مديرا عاما للإدارة العامة للإعلام بمنطقة القناة، مشيرا أنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بالهيئة العامة للاستعلامات.