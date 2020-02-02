النائب سمير البطيخى يكتب: المجالس المحلية.. خطوة على طريق الإصلاح

لا شك أن المجالس الشعبية المحلية هي المدرسة التي يصقل فيها أغلبية العاملين بالعمل السياسي قدراتهم، فهي تتشكل من كوادر شبابية قادرة على إيجاد حلول سريعة وجادة للمشكلات والعوائق التي تواجه فئات المجتمع داخل المحليات، فهي مجالس منتخبة من الشعب كل في نطاق دائرته الانتخابية، يمارس عمله ومهامه في إطار الخدمة والمصلحة العامة وفقا لخريطة التنمية التي تسير عليها الدولة المصرية الحديثة.فمهام المجالس المحلية المنتظر تشكيلها بعد إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء انتخابات لتكوين تلك المجالس، تنصب في تمثيل الشعب في مراقبة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، ولها الحق في إبداء أي توصيات للجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى أنها لها حق الاعتراض على أداء الأجهزة التنفيذية، ولكن بإبداء الأسباب، ما لم تخالف القانون، واللوائح، أو بسبب عدم إمكانية تنفيذها لضعف الموارد، على أن يكون الاعتراض بمدة محددة يتم بعدها تنفيذ التوصية الصادرة من المجالس المحلية.فالدستور المصري لم يغفل عن حق الفئات المشاركة في بناء قاطرة التنمية في مصر الحديثة، فنص على تمثيل المرأة، والشباب، والعمال، والفلاحين، وكذلك تمثيل الإخوة الأقباط، وذوي القدرات الخاصة، مما يعكس مدى حرص القيادة السياسية على تشجيع جميع الفئات وإشراكهم في بناء مستقبل مجتمعهم، فالمجالس المحلية الجديدة ستكون طوق النجاة لإنهاء كثير من الإشكاليات التي تعرقل حركة الشارع المصري وتسهم في التصدي لكثير من الظواهر التي باتت تؤثر على المظاهر العامة، والتي تعجز القوانين عن مواجهتها بشكل كامل.وتشكل المجالس المحلية لجانًا بكل مجلس شعبي محلي، وهذه اللجان تختص بمتابعة أداء الجهاز التنفيذي بشكل متخصص، ولعل أهم تلك اللجان، الخطة والموازنة، المعنية بدراسة وتوزيع الموارد على متطلبات العمل بنطاق كل مجلس شعبي، وكذلك لجان التعليم والصحة والشباب والرياضة، والأمن، والقوى العاملة، والسياحة، والزراعة، والري، وأخيرا لجنة الإسكان والمرافق، المنوط بها تحديد أولويات ومتابعة أعمال الصرف الصحي والمياه، والرصف، والنظافة، والإضاءة بنطاق المحافظة أو المركز، أو الحي، أو القرية، وغيرها من اللجان التى يساعد وجودها على متابعة حسن سير العمل.ومن المنتظر أن يعطي قانون الإدارة المحلية الجديد دور أكبر لتلك المجالس لتطبيق اللامركزية، ومساءلة الأجهزة التنفيذية، وتوجيه الموارد، في مسارها الصحيح.