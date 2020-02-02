رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

28 دولة بالمؤتمر الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:59 م
محمد سعفان،
محمد سعفان،
دعاء جابر
طباعة
افتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، والذي يعقد على مدى يومين بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 52 عضوًا يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم، لتحديد الأولويات والتحديات الرئيسية لوضع رؤية مستقبلية لقطاع السياحة لضمان إعداد العمال جيدًا لمواجهة عالم العمل المتغير، والتأكيد على حالة الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه مصر في الوقت الحالي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر المؤتمر، محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلا لعمال مصر، وممدوح محمدي الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، وجاناكا اديكاري رئيس الاتحاد الدولي، وكالي باتونا ممثلة اتحاد النقابات العالمي، ومجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق المصرية، ومن قيادات اتحاد عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم، وخالد الفقي ومجدي البدوي نواب رئيس الاتحاد، وإبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للاتصالات، فتحي عبد اللطيف نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية.

ويتم خلال أعمال المؤتمر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، لدورة جديدة تستمر أربع سنوات (2020 – 2024)، والتأكيد على مكانة الحركة العمالية المصرية وريادتها على المستوى الدولي، والتعريف بالحضارة المصرية القديمة باعتبارها أعظم حضارة شهدها العالم من خلال زيارة الوفود المشاركة لبعض المعالم الأثرية.
28 دولة بالمؤتمر الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة
28 دولة بالمؤتمر الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

زوج رحاب بدر يخرج عن صمته: «موتها جنائي»

منذ حوالي 12 ساعة

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى قادمة من السودن.. اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

«التضامن» تبدأ صرف معاشات فبراير.. اليوم

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

التطعيم يحد من ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

منوعات

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

«كورونا» يضرب مدينة صينية جديدة

«حرائق أستراليا» تضع كانبيرا في حالة تأهب قصوى

فيروس «كورونا» ينتقل عبر الجهاز الهضمي

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة

سمير درويش «يكيِّفُ جرائمه على نحوٍ رومانتيكيٍّ»

رضا البهات يناقش «حكايات شتوية» بمكتبة المنصورة العامة

غدًا.. إعلان تفاصيل فعاليات «عاصمة الثقافة الإسلامية»