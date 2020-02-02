«التضامن» تزور أسرة ضحية الختان في أسيوط

زار وفد من وزارة التضامن الاجتماعي أسرة الطفلة "ندي" ضحية عماية الختان بمسقط رأسهم بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وذلك عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل والدي الطفلة وتجديد حبس الطبيب على ذمة التحقيقات.وعقد فريق التوعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديرية التضامن بأسيوط بقيادة الدكتورة فاطمة الخياط وكيل الوزارة، لقاءات توعية بالمواطنين للتعريف بأضرار ختان الإناث والعقوبات القانونية التي تقع على الأسرة بسبب إجراء هذه العادات السيئة التي قد تؤدي إلى وفاة الأطفال.وأكد فريق التوعية خلال اللقاء ضرورة مساعدة الأطفال في الحفاظ على حياتهم وتربيتهم تربية سليمة دون أي تشوهات وعدم الاتجاه إلى تنفيذ مثل هذه العادات السيئة خاصة وأنها قد تخلف مشاكل تصاحب الفتاة في كبرها.كانت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، عاينت عيادة الطبيب المتهم بإجراء عملية ختان للطفلة "ندى" ما أدت إلى مفارقتها للحياة.وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه بناء على قرار من النيابة العامة بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالكريم محمد مدير إدارة العلاج الحر، والانتقال لمعاينة عيادة الطبيب المتهم بإجراء عملية الختان داخل مستوصف خاص بمركز منفلوط.وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن اللجنة رصدت عدة مخالفات من بينها عدم اكتمال المعايير الطبيبة الخاصة بإجراء عمليات جراحية داخل العيادة، مشيرا إلى إعداد تقرير وإرساله للنيابة العامة ورفع مذكرة لإدارة التراخيص بوزارة الصحة ومحافظ أسيوط بالموافقة على الإغلاق الإداري لحين الانتهاء من التحقيقات وتلافي المخالفات.الجدير بالذكر أن اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من والد الطفلة "ندى" ضد الطبيب "علي. ع. أ" أخصائي أمراض نساء وصاحب مستوصف طبي بقيامه بعملية ختان لابنته " ندى" 12 عاما مما نتج عنها وفاتها داخل المستوصف.وعلى الفور انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة إلى موقع الواقعة وتأكد صحة البلاغ وقامت وحدة حماية الطفل بتقديم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 رقم 10187 وقيدة بمركز شرطة منفلوط برقم 578 لسنة 2020م.وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط والدها والطبيب وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وقررت النيابة العامة دفن الجثة.