رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنك الإفريقى يمنح تنزانيا 272 مليون دولار لإنشاء مطار

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:57 م
البنك الإفريقي
البنك الإفريقي
ا ش ا
طباعة
قرر البنك الإفريقي للتنمية منح تنزانيا 272.12 مليون دولار أمريكي لتمويل إنشاء مطار جديد بالعاصمة دودوما.

وأوضح البنك، في بيان نشره اليوم الأحد، أن هذه المنحة، التي شاركت الصين في تمويلها، تتضمن 198.6 مليون دولار أمريكي مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية و23.52 مليون دولار من الصندوق الإفريقي للتنمية و50 مليون دولار من صندوق "إفريقيا تنمو معًا".

ومن المقرر أن يستقبل المطار الجديد، المقرر إنشاؤه في مسالاتو، 50 ألف طائرة ومليون مسافر من جميع أنحاء العالم سنويًا، وسيستفيد منه أكثر من 200 مليون مسافر في شرق إفريقيا، وكذلك الحال بالنسبة للشبكات التجارية الدولية.

وتأتي هذه المنحة في إطار برنامج التنمية، الذي كان قد أعلن عنه الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، والذي تكثف من خلاله حجم الاستثمارات في البنى التحتية منذ عام 2015، ويُعتبر إنشاء مثل هذا المطار الجديد تلبية للتنمية المرجوة لقطاع النقل في البلاد وفي شرق إفريقيا بوجه عام، وستستغرق أعمال بناء المطار الجديد أربعة أعوام.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

منذ يوم

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

منذ حوالي 10 ساعة

زلزال جديد بقوة 4.6 درجة يضرب غرب تركيا

منذ حوالي 22 ساعة

زوج رحاب بدر يخرج عن صمته: «موتها جنائي»

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

التطعيم يحد من ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

منوعات

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

«كورونا» يضرب مدينة صينية جديدة

«حرائق أستراليا» تضع كانبيرا في حالة تأهب قصوى

فيروس «كورونا» ينتقل عبر الجهاز الهضمي

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة

سمير درويش «يكيِّفُ جرائمه على نحوٍ رومانتيكيٍّ»

رضا البهات يناقش «حكايات شتوية» بمكتبة المنصورة العامة

غدًا.. إعلان تفاصيل فعاليات «عاصمة الثقافة الإسلامية»