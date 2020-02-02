عبور 57 سفينة قناة السويس من الاتجاهين بحمولة 3.6 مليون طن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت، أمس السبت، عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.6 مليون طن، وعبر من الشمال 28 سفينة بحمولة 1،676 مليون طن، كما عبر من الجنوب 29 سفينة بحمولة 1،987 مليون طن، هو ما يكشف قدرة القناة على استقبال أعداد كبيرة من السفن العملاقة.وأكد أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية في موانئ قناة السويس؛ لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بسهولة ويسر طوال فترات التشغيل، خاصة مع نشاط حركة المرور التي تشهدها القناة خلال هذه الأيام.