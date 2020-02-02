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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات وملفات

«الخريطة الكاملة».. كيف احتل «كورونا» العالم؟ (فيديوجراف)

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:03 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هاني سميح - محمد النادي
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انقطعت الطائرات المدنية عن سماء الصين تقريبًا، بعد أن اتسعت الرقعة الجغرافية لفيروس كورونا، فقد سجلت عددا من الدول أولى حالات الإصابة بالفيروس القاتل، وكانت أخرها إسبانيا، مساء الجمعة الماضية.

ولا تزال الجهات المنوطة بالصحة في دول العالم، تواصل إتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد أو منع كورونا من التفشى بعد انطلاقه من الصين ثم التوغل لداخل أكثر من 21 دولة منذ ديسمبر الماضي.

وقال رئيس برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية أن العالم بأسره يجب أن يكون في حالة تأهب "لمحاربة كورونا"، فقد تسبب الفيروس المميت في وفاة 259 شخصًا وإصابة 11791 في 31 منطقة على مستوى المُقاطعات الصينية، بالإضافة إلى تسجيل 13 حالة إصابة في هونج كونج و7 في ماكاو و10 في تايوان.

أوضحت أخر مؤشرات اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أن هناك 1795 شخصًا في حالة حرجة و17988 أخرين اُشتبه بإصابتهم بالفيروس، ووُضِع 136،987 شخصًا ممن كانوا على اتصال وثيق مع المرضى تحت المراقبة الطبية، بينهم 6509 خرجوا من دائرة المراقبة الطبية، فيما لا يزال هناك 118،478 تحت المراقبة الطبية.

ومع استمرار انتشار فيروس "كورونا" الجديد في عدد من الدول العالم، رصدت "الدستور" في الفيديو التالي أخر تحديث لخارطة انتشاره.

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