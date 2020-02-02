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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

13 فبراير.. عاشور يفتتح مقر نقابة المحامين بالمنيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:54 م
سامح عاشور
سامح عاشور
محمد جعفر
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يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، مبنى النقابة بمدينة المنيا يوم 13 فبراير الجاري، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا.

وأوضح محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة عن المنيا، أن المبنى 7 طوابق ويقام على مساحة 400 متر، ويستغل جزء منه استثماريا، إضافة للنشاط الاداري للنقابة الفرعية، وإقامة مطعم ومجموعة عيادات تخدم المحامين، كما تتواجد به قاعة مؤتمرات.

ويعقب حفل الافتتاح، لقاء مفتوح للنقيب العام مع محامي المنيا، وبدء الدورة الثالثة لمعهد المحاماة، وتسليم شهادات لخريجي الدورة الثانية للمعهد، إضافة لتكريم شيوخ المحامين، على أن يقام اللقاء في نادي الواي بمدينة المنيا.

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